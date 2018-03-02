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Kasımpaşa Osmanlıspor Canlı İzle ! Kasımpaşa Osmanlıspor CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

Kasımpaşa Osmanlıspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorları üzerinden Kasımpaşa Osmanlı maçı şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar, Kasımpaşa Osmanlıspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki ekibin zorlu geçecek karşılaşmasına buradan ulaşabilirsiniz. İşte Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı izleme yolları. Karşılaşma ile ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz...

Kasımpaşa Osmanlıspor Canlı İzle ! Kasımpaşa Osmanlıspor CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

02 Mart 2018 17:35

Kasımpaşa Osmanlıspor şifresiz canlı izle ! Kasımpaşa Osmanlıspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Kasımpaşa Osmanlıspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Kasımpaşa Osmanlıspormaçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta 8 galibiyet,5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puanla 11.sırada yer alan Kasımpaşa oynadığı son 23 karşılaşmada 5 galibiyet,5 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 20 puanla 17.sırada bulunan ve ligin alt sıralarında yer alan Osmanlı ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Osmanlıspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Kasımpaşa Osmanlıspormaçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Kasımpaşa, Osmanlıspor ile 13. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geleceği Osmanlıspor ile 13. kez mücadele edecek. 
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın 13.30’da başkent ekibi Osmanlıspor’u ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puan toplayarak, 11. sırada bulunurken, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Osmanlıspor ise 20 puan ile 17. sırada yer alıyor. 

Paşa ligde önde 

Süper Lig’de 10. mücadeleye sahne olacak olan Kasımpaşa - Osmanlıspor serisinde geride kalan 9 maçta Paşa’nın 6 galibiyeti bulunurken, Osmanlıspor ise 3 kez kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında Başkent’te oynanan mücadelede ise ev sahibi ekip 3-0’lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu. 

Veysel ve Pavelka cezalı 

Kasımpaşa’da savunmanın başarılı ismi Veysel Sarı, 23. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Veysel’in yanı sıra Kayserispor karşısında 77. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer isim ise Kemal Özdeş’in orta saha kurgusunda vazgeçemediği David Pavelka oldu. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in mor-sarılı ekip karşısında Veysel’in yokluğunda savunma örgüsünde Olivier Veigneau’ya görev vermesi beklenirken, Pavelka’nın eksikliğinde ise Mensah veya Ahmed Ildız’ı sahaya sürmesi öngörülüyor. 

Düdük Cüneyt Çakır’da 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. 

Kasımpaşa Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Kasımpaşa Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Kasımpaşa Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Kasımpaşa Osmanlıspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

 

 

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