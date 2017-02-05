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Kasımpaşa, Osmanlı'yı uzatmada vurdu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa, Osmanlıyı uzatmada vurdu

05 Şubat 2017 19:04

Ziraat Türkiye Kupası (Maç sonucu) Kasımpaşa: 1 - Osmanlıspor: 0 

Maçtan dakikalar

54. dakikada Koray’ın sağ kanattan son çizgiye inerek ortasında Rusescu'nun ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67. dakikada rakibinden sıyrılıp son çizgiye inen Koray'ın ortasında ceza sahası içinde Musa'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

71. dakikada Prochazka’nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Biofuma'nın ceza sahasına girip vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

99. dakikada Regattin’in kullandığı köşe atışında Musa Çağıran'ın yükselip kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gole izin vermedi.

112. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla hareketlenen Turgut Doğan Şahin'in sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Sadiku xx, Titi xx, Veigneau xxx, Abdullah xx, Castro xx (Guanca dk. 81 x), Popov xx, Adem xx, Eduok x (Tunay dk. 67 xxx), Koita x (Turgut Doğan dk. 106 xxx)
Yedekler: Eray, Bozhikov, Otigba, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Osmanlıspor: Hakan xxx, Koray xx, Prochazka xx, Numan xx, Pinto xx (Webo dk. 115 ?), Musa xxx, Mehmet xxx, Regattin xx, Maher xx (Carlos dk. 46 xx), Bifouma x, Rusescu x (Delarge dk. 80 x)
Yedekler: Karcemarskas, Muhammed, Aykut, Erdal, Webo
Teknik Direktör:Mustafa Reşit Akçay
Gol: Turgut Doğan Şahin (dk. 112) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Abdullah, Sadiku, Veigneau (Kasımpaşa), Maher, Koray, Bifouma (Osmanlıspor) 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu 

Etiketler: kasımpaşa, maç sonucu, Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası


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