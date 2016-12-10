Spor Toto Süper Lig (Maç sonucu) Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 1

Maçtan Dakikalar

8. dakikada kaleci çizgisi içerisinde kaleci Diallo ile karşı karşıya kalan Popov'un şutunda Ümit topu çıkardı.

9. dakikada Janstscher’in ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kweuke'nin kafa vuruşunda kaleci Ramazan topu kurtarmayı başardı.

13. dakikada Castro’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Koita’nın şutunda Ramazan topu kontrol etti.

43. dakikada Koita’nın şutunda top defanstan döndü. Dönen topu Veigneau tekrar ceza sahası içerisine gönderdi. Altıpas noktası üzerinde Eduok topu ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Diallo topu çıkartmayı başardı.

63. dakikada Petrucci’nin ceza sahası dışından sert şutunda Ramazan topu yumruklayarak durdurdu. Defans topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Recep’in sert şutunda top Veysel’in yüzüne çarptı. Veysel bir süre baygınlık geçirdi. Saha içinde ve dışında yapılan müdahalenin ardından kendine gelerek oyuna geri döndü.

83. dakikada Oğulcan’a faul yapan Eduok ikinci sarı karıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88. dakikada kaleci Diallo’nun kaleyi terk ettiği sırada Turgut ceza sahası dışından uzun bir şutla topu kaleye gönderdi. Diallo son anda topa çizgi üzerinden topu çıkartmayı başardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Kemal Yılmaz xxx, Hakan Yemişken xxx

Çaykur Rizespor: Diallo xx, Petrucci xx, Janstscher xx, Kweuke xx, Saadane xx (Recep dk. 55 xx), Oğulcan xx (Ahmet dk. 83 ?), Yakoubi xxx, İsmael xx (Özgür dk. 55 xx), Orhan xx, Ümit xx

Yedekler: Gökhan, Oboabona, Robin, Mehmet

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşaspor: Ramazan xxx, Titi xxx, Abdullah xxx, Sadiku xx, Castro xx (Bozhikov dk. 90+3 ?), Koita xx (Turgut dk. 70 x), Tunay xx (Ferhat dk. 82 x), Eduok xxx, Veigneau xxx, Veysel xxx, Popov xxx

Yedekler: Kadem, B Shala, Mustafa, Ahmet

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Eduok (dk. 43) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Eduok (dk. 83) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Ümit, Yakoubi (Çaykur Rizespor) Eduok, Titi, Castro (Kasımpaşa)

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir