Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Bize yakışmıyor'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: 'Bize yakışmıyor'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 5-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok daha fazla çalışacağız. Pozisyon hatasından gol yememizi engellememiz gerekiyor. 4 maçta 1 puan bizim takımımıza yakışmıyor. Bunu düzelteceğimizi umuyorum” dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Bize yakışmıyor

19 Eylül 2016 23:46

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup oldu ve 1 puanla ligin son sırasında kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “İlk 3 haftada 1 puan alan rakibimiz ve takımımız karşılaştı bugün. Skoru anlatmak biraz güç. İstediğimiz gibi başladık ve arka arakaya aynı golleri yedik. Bizi üzen buydu. Bu biraz bocalamamıza neden oldu. Birkaç gol girişimi bulduk derken, yine bir serbest vuruş organizasyonlarından dönen toptan gol yedik ve 3-0 devre arasına girdik. Devre arasında oyuncularıma skoru unutun dedim ve daha dirençli oynayın dedim” diye konuştu.

“Kasımpaşa'ya yakışmıyor”
İkinci yarıda ilk 30 dakika topa daha çok sahip olduklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, “İstediğimiz oyunu oynadık. Tam 2. golü bulabilir miyiz derken, bireysel hatayla 2 gol yedik ve 5-1 kaybettik. Çıktığım ilk maçtı bu. Kasımpaşa camiası bu durumu atlatacak güçtedir. Oyuncularımla şunu paylaştım bu skoru unutturmak özür dilemekle değil, düzeltmekle olur dedim. 5-1’den sonra şunu söylemek istiyorum; 30 maç sonunda nerede olduğumuz önemli. Çok daha fazla çalışacağız. Pozisyon hatasından gol yememizi engellememiz gerekiyor. 4 maçta 1 puan bizim takımımıza yakışmıyor. Bunu düzelteceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu. 

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!