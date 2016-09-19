Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup oldu ve 1 puanla ligin son sırasında kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “İlk 3 haftada 1 puan alan rakibimiz ve takımımız karşılaştı bugün. Skoru anlatmak biraz güç. İstediğimiz gibi başladık ve arka arakaya aynı golleri yedik. Bizi üzen buydu. Bu biraz bocalamamıza neden oldu. Birkaç gol girişimi bulduk derken, yine bir serbest vuruş organizasyonlarından dönen toptan gol yedik ve 3-0 devre arasına girdik. Devre arasında oyuncularıma skoru unutun dedim ve daha dirençli oynayın dedim” diye konuştu.

“Kasımpaşa'ya yakışmıyor”

İkinci yarıda ilk 30 dakika topa daha çok sahip olduklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, “İstediğimiz oyunu oynadık. Tam 2. golü bulabilir miyiz derken, bireysel hatayla 2 gol yedik ve 5-1 kaybettik. Çıktığım ilk maçtı bu. Kasımpaşa camiası bu durumu atlatacak güçtedir. Oyuncularımla şunu paylaştım bu skoru unutturmak özür dilemekle değil, düzeltmekle olur dedim. 5-1’den sonra şunu söylemek istiyorum; 30 maç sonunda nerede olduğumuz önemli. Çok daha fazla çalışacağız. Pozisyon hatasından gol yememizi engellememiz gerekiyor. 4 maçta 1 puan bizim takımımıza yakışmıyor. Bunu düzelteceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş