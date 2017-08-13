Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: ”Oyuncularımı kutluyorum”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk maçını dış sahada Alanyaspor’la karşı oynadıklarını söyleyerek, "Kazandığımız için mutluyum. Ligin ilk maçı olmasına rağmen çok sıcak ve nem vardı. Her iki takımın oyuncuları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Oyuna dengeli başladık. Rakibimizin karambollerde bulduğu bir iki pozisyonla oyun üstünlüğünü onlara verdik. 25-30 dakikalarda doğru oynamaya başladık. Karşılığında iki gol attık. İlk yarıda doğru oynarken Emre Akbaba çok güzel bir gol attı. 2-1 ile içeri girdik. Oyunun ikinci yarısında oyuncularıma oyunun 0-0’mış gibi oynamalarını istedim. Topa sahip olmanın öneminden bahsettim. Gerçekten hava koşulları çok zor ve ikinci yarı bizler için daha iyi geçti. Neredeyse ikinci yarıda hiç pozisyon vermedik. Oyuncularım iyi mücadele etti. İkinci yarı stratejimizde topu kazanıp ayağa oynayıp çabuk oynayıp hızlı ataklarla gol bulma vardı. 3-1 kazandık oyuncularımı kutluyorum. Cuma günü lig şampiyonu Beşiktaş ile oynayacağız. Evimizdeki ilk galibiyeti almak için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyorum. Umarım iyi oynayarak iç sahadaki ilk maçımızı kazanırız” dedi.

Erdal Anak