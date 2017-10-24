Kasımpaşa turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Niğde Belediyespor’u ağırladı. Lacivert-beyazlılar ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmayı 5-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Neumayr ceza sahası içinden çok sert vurdu. Kaleci Muzaffer’den dönen topu Eduok kafayla tamamladı ancak üstten dışarı gönderdi.

34. dakikada Neumayr sağ kanattan son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortasında, Eduok’un yaptığı vuruşta kaleci Muzaffer gole izin vermedi.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Niğde Belediyespor atağında son çizgiye inen Hasan Üstübücü’nün kale sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Ali Akburç topu ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Hasan’dan aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan kaptan Uğur, 4 Kasımpaşalı oyuncudan sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Eray bu pozisyonda topa hakim oldu.

49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet soldan getirdi ve savunmanın arkasına sarkan Eduok’u gördü. Bu futbolcu kaleciyi çalımlayıp topu kaleye gönderdi ancak çizgi üzerindeki Volkan Özcan mutlak bir golü engelledi.

57. dakikada Trezeguet’nin pasında topla buluşan Neumayr, tekrar ceza sahası içine sarkan Trezeguet’yi gördü. Bu futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

59. dakikada Eduok’un pasıyla topla buluşan Ahmed Ildız, önündeki boşluğu değerlendirip önce düzeltti ardından çok sert vurdu ve takımını öne geçiren golü attı. 2-1

65. dakikada Neumayr’in pasında topla buluşan Trezeguet, arka direkte müsait pozisyondaki Ali’yi gördü. Genç oyuncu topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. 3-1

77. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Eduok’un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlara gitti. 4-1

80. dakikada Onur sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Onur’un arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Trezeguet düzgün bir vuruşla takımının 5. golünü attı. 5-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Eray xx, Mert x (Trezeguet dk. 46 xxx), Burak xx, Veysel xx, Onur xxx, Hasan xxx, Neumayr xxx (Hakan dk. 71 xx), Pavelka x (Mensah dk. 46 xxx), Ahmed xxx, Aduok xxx, Ali xxx

Yedekler: Kadem Burak, Omeruo, Arda Kürşat, Hakan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Niğde Belediyespor: Muzaffer xx, Oktay Demircan xx (Oktay Pop dk. 52 x), Volkan Geyik xx, Eren xx, Volkan Özcan xx, Ali xxx, Sefa xx, Osman xx (Cabir dk. 66 xx), Hasan xxx, Uğur xx (Seçkin dk. 67 xx), Tunç xxx

Yedekler: Nazif, Serdar, Yunus, Ömer

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Goller: Ali Akburç (dk. 36) (Niğde Belediyespor), Trezeguet (dk. 57 ve 80), Ahmed (dk. 59), Ali (dk. 65), Eduok (dk. 77) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Oktay Demircan (Niğde Belediyespor)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)