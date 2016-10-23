Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Ndiaye’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

25. dakikada Umar’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye’nin plase vuruşunda köşeye giden topu kaleci Ramazan soluna uzanarak kornere çeldi.

33. dakikada Regattin’in kornerden gelen yerden ortasına Umar’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Regattin’in ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Numan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

44. dakikada Regattin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Numan'ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu sol kale direği dibindeki Olivier Veigneau müdahale ederek mutlak golü engelledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Andre Castro ile ver kaç yaparak ceza sahasına giren David Pavelk, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Hakan’ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

63. dakikada Regattin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.

75. dakikada Musa Çağıran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan Umar topu ceza sahası içine gönderdi. Topla buluşan Webo’nun tek pasında penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

82. dakikada Kasımpaşa’da kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük’ün vuruşunda kaleci Hakan’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90. dakikada Umar'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Webo’nun vuruşunda kaleci Ramazan topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto x (Muhammed Bayır dk. 46 x), Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven x, Delarge xx (Webo dk. 63 x) Regattin x, Rusescu xx (Musa Çağıran dk. 54 x)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Aykut Demir, Adam Maher, Erdal Kılıçaslan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Cristian Titi xx, Otigba xx, Olivier Veigneau xx, Turgut Doğan x (Veysel Sarı dk. 66 x), Pavelka xxx, Abdullah Durak xx, Samuel Eduok xx (Ferhat Kiraz dk. 86 ?), Andre Castro xxx, Adem Büyük xx (Vasil Bozhikov 90+3 ?)

Yedekler: Kadem Burak, Herolind Shala, Batuhan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Pavelka (dk. 50), Adem Büyük (dk. 82) (Kasımpaşa), Ndiaye (dk. 77) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Adem Büyük, Otigba (Kasımpaşa), Pinto, Ndiaye, Webo, Prochazka (Osmanlıspor)

Uğur Kan Yüksek