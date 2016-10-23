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Kasımpaşa zorlu maçta Osmanlıspor'u 2-1 devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa zorlu maçta Osmanlısporu 2-1 devirdi

23 Ekim 2016 18:03

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Ndiaye’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

25. dakikada Umar’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye’nin plase vuruşunda köşeye giden topu kaleci Ramazan soluna uzanarak kornere çeldi.

33. dakikada Regattin’in kornerden gelen yerden ortasına Umar’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Regattin’in ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Numan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

44. dakikada Regattin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Numan'ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu sol kale direği dibindeki Olivier Veigneau müdahale ederek mutlak golü engelledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Andre Castro ile ver kaç yaparak ceza sahasına giren David Pavelk, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Hakan’ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1
63. dakikada Regattin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.
75. dakikada Musa Çağıran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
77. dakikada sol kanattan Umar topu ceza sahası içine gönderdi. Topla buluşan Webo’nun tek pasında penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
82. dakikada Kasımpaşa’da kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük’ün vuruşunda kaleci Hakan’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
90. dakikada Umar'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Webo’nun vuruşunda kaleci Ramazan topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto x (Muhammed Bayır dk. 46 x), Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven x, Delarge xx (Webo dk. 63 x) Regattin x, Rusescu xx (Musa Çağıran dk. 54 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Aykut Demir, Adam Maher, Erdal Kılıçaslan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Cristian Titi xx, Otigba xx, Olivier Veigneau xx, Turgut Doğan x (Veysel Sarı dk. 66 x), Pavelka xxx, Abdullah Durak xx, Samuel Eduok xx (Ferhat Kiraz dk. 86 ?), Andre Castro xxx, Adem Büyük xx (Vasil Bozhikov 90+3 ?)
Yedekler: Kadem Burak, Herolind Shala, Batuhan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Pavelka (dk. 50), Adem Büyük (dk. 82) (Kasımpaşa), Ndiaye (dk. 77) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Adem Büyük, Otigba (Kasımpaşa), Pinto, Ndiaye, Webo, Prochazka (Osmanlıspor) 

Uğur Kan Yüksek 

Etiketler: 8. hafta, kasımpaşa, Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig


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