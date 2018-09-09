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Kasımpaşa’da, Galatasaray mesaisi sürüyor

Kasımpaşa’da, Galatasaray mesaisi sürüyor
Kasımpaşa’da, Galatasaray mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in ilk 4 haftalık bölümünü namağlup tamamlayan ve 12 puanla zirvede bulunan Kasımpaşa, ligin 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Milli takıma giden futbolcuların katılmadığı antrenman pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Lacivert-beyazlılar, pozisyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.  

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