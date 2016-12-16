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Kasımpaşa’da hedef galibiyet

Kasımpaşa, yarın evinde karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.

Kasımpaşada hedef galibiyet

16 Aralık 2016 12:37

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırlayacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek kötü gidişatını durdurmak istiyor. Kasımpaşa, ligde 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla 14. sırada yer alırken, namağlup Beşiktaş ise 32 puanla 2. sırada bulunuyor.

Son 10 maçın galibi Beşiktaş
Kasımpaşa, Beşiktaş’a karşı oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alırken, 6 karşılaşmanın galibi ise siyah-beyazlılar oldu. Taraflar 2 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlılar bu 10 maçta rakibine 12 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Kasımpaşa, rakibine karşı evinde oynadığı son maçı 2-1 kazanmıştı. Paşa, bu skorla lig tarihinde Beşiktaş’a karşı ilk iç saha galibiyetini almıştı.

Rakibine karşı son iki lig maçını kaybetmedi
Kasımpaşa, Beşiktaş'a karşı oynadığı son iki lig maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa'nın tarihinde Beşiktaş karşısında üç maçlık bir yenilmezlik serisi ise bulunmuyor.
Lacivert-beyazlılar, geçen hafta Çaykur Rizespor'u tek golle devirerek dört haftalık galibiyet özlemine son vermişti. Siyah-beyazlılar karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kasımpaşa, bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Evinde oynadığı son lig maçında ise Galatasaray'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa, en son ocak-şubat ayında iç sahada üst üste iki maçtan da mağlup ayrılmıştı.

Düdük Halil Umut Meler’de
17 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Uygar Aydın 

 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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