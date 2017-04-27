Kasımpaşa’dan muhteşem geri dönüş

MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov’un bekletmeden yaptığı ortada arka direkte bulunan Turgut Doğan meşin yuvarlağa dokunamadı.
45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Skubic’in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Bajic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
51. dakikada Adem’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Koita’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kaya’da kaldı.
82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov’un ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük’ün kafa vuruşunda kaleci Kaya’dan dönen topu Pavelka tamamladı. 1-2
85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro’nun ortasında arka direkte topla buluşan Adem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
KÜNYE
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Guanca dk. 70 x), Pavelka xx, Turgut Doğan xx (Batuhan dk. 78 x), Castro xxx, Adem xxx, Koita xx (Eduok dk. 56 xxx)
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Volkan xx (Fofana dk. 90+1 ?), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx (Hora dk. 78 x), Hadziahmetovic xxx, Milosevic xx, Bajic xx (Meha dk. 83 ?)
Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)