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Kasımpaşa’dan yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşadan yarım düzine gol

18 Ocak 2017 21:01

Maçtan dakikalar

11. dakikada Otigba’nın kafa ile indirdiği topu altıpasta önünde bulan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Turgut Doğan’ın sol çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Otigba’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Turgut’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eduok’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

42. dakikada Ahmet’ın pasında altıpasta topla buluşan Batuhan’ın kayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

59. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Batuhan’ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0.

61. dakikada sağ kanattan Onur’un ortaladığı topa Batuhan’ın dokunuşunda Adem’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

70. dakikada Umut’un ortasında kaleci Eray’ın çizgiden çıkardığı top Adem’in önüne düşüyor. Adem’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özkan Çeliker xx, Gökmen Olgaç xx, Mehmet Yıldırım xx

Kasımpaşa: Eray xx, Otigba xxx, Bozhikov xx, Onur xx, Burak xx, Shala xx, Castro xxx (Hakan dk. 46 x), Turgut Doğan xxx (Kubilay dk. 68 x), Ahmet xx, Eduok xxx (Adem dk. 58 x), Batuhan xx

Yedekler: Burak, Hakan, Ali

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet xx, Erdinç xx, Caner xx, Bahadır xx, Samet xx, Süleyman xx (Ersin dk. 64 x), Selim xx, Umut xx, İrfan xx, Anıl xx (Alaattin dk. 46 x), Nuri xx

Yedekler: Abdullah, Gökhan, Abdulsamet, Umut, İlker

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Goller: Castro (dk. 11), Otigba (dk. 16), Eduok (dk. 38), Batuhan (dk. 42 ve 59), Adem Büyük (dk. 61) (Kasımpaşa), Adem Büyük (dk. 70 k.k.) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kart: Castro (Kasımpaşa)

 

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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