Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da izledi. Maçın ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seyirciler de oyuncular da coşkuluydu. Maçın hakkını verdiler. Benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Maçtır, hayatın sonu değil. Birisi kazanacak. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence oynanması. Buraya insanlar streslerini atmak için geliyor. O anlamda keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'yı da güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onlar için bu da güzel moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacak, buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi en çok katılan, 15. kez katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz. Seyirciler buraya gol görmeye geliyor. Gollü maç, seyircinin beklentisinin karşılandığı görülüyor” diye konuştu. Başkan Yıldırım'ı maç sonu çıkışında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz eşlik etti.



Oğuzhan Ort - Uygar Aydın