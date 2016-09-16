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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da, teknik direktörlük görevi için takımın başına Kemal Özdeş getirildi.

Kasımpaşanın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

16 Eylül 2016 17:42


Teknik Direktör Kemal Özdeş, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'in imza töreninde konuşan Sportif Direktör Nursal Bilgin, "Transfer politikasında, alt yapıda, oyun disiplinlerinde bir takım modeller oluşturduk. Örneğin transfer politikasında, oyuncu ücretlerinde homojen bir yapı olsun ve tümü umut vadeden genç futbolculardan oluşsun istedik. Bu politikaları uygulayabilecek en uygun kişi olarak yönetimimiz Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş'i seçmiştir. Kendisi Türk futbolunun gelecek vadeden en değerli isimlerindendir. Amacımız uzun vadeli bir beraberliktir. Sözleşme her ne kadar 1 yıllık olmasına rağmen uzun vadeli olarak düşünülmektedir. Hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

"Benim için gurur kaynağıdır"
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ise yaptığı açıklamada, "Ülkemiz futbolunun marka değeri en yüksek kulüplerinden birinde teknik direktör olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Başkanımız Sayın Turgay Ciner ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kulüp organizasyonu ve profesyonelliği üst düzey olan Kulübümüzde bu organizasyonun bir parçası olmak benim için çok değerli. Bundan sonra Türk futboluna oyuncu yetiştiren hem de ülkemizi temsil edecek bir takım oluşturmak en büyük amacımız olacak. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: kasımpaşa, Kemal Özdeş


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