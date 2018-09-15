Kasırga yavaşladı ama ölü sayısı artıyor

Wilmington polisinden alınan bilgiye göre, fırtınadan dolayı evlerinin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir anne ve bebeği hayatını kaybederken baba ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hampstead şehrindeki ağaçların oluşturduğu barikatlar nedeniyle yolda kalp krizi geçiren kadın, acil müdahale ekiplerinin yardım ulaştıramaması sonucu hayatını kaybetti. Vali Roy Cooper tarafından yapılan açıklamada ise, Lenoir Bölgesinde kullandığı jeneratörü bağlamaya çalışan bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

"FLORANCE KASIRGASI EYALETİMİZDE GÜNLERCE DEVAM EDECEK"

Vali Cooper, "Kalbimiz hayatını kaybedenlerle. Florance kasırgası eyaletimizde günlerce devam edecek. Çok dikkatli ve tetikte olun" uyarısında bulundu.

Pender Acil Durum Yönetim Direktörü Tom Collins de, hava muhalefeti nedeni ile 'acil durum' operasyonlarını durduklarını açıklayarak, "Bu noktaya kadar yol temizleme çalışmaları sürüyor" dedi.

"HAYATI TEHDİT EDEN SU BASKINLARI GÜNLERCE SÜREBİLİR"

Kasırgadan kaynaklı deniz yükselmesinin 4 metreyi geçebileceği konusunda uyarı yapan Ulusal Kasırga Merkezi suların kıyıdan 3,5 km kadar içeri taşınabileceği uyarısında da bulundu. Merkez ayrıca, "Hayatı tehdit eden su baskınları günlerce sürebilir” diye duyurdu.

PIEDMONT TRIAD BÖLGESİNDE ANİ SEL BASKINLARI BEKLENİYOR

Kuzey Carolina'nın Piedmont Triad bölgesi kasırga nedeni ile alarm durumuna geçti. Cuma akşamına kadar kuzey batıya doğru genişleyecek alanda 15 ile 20 santimetre arasında yağmur beklenirken bölgede ani sel baskınları bekleniyor.

KUZEY CAROLİNA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yaklaşık 650 bin kişinin elektriksiz kaldığı Kuzey Carolina'da ayrıca bu gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kasırganın etkili olduğu Wayne, Lenir, Columbia ve Robeson bölgelerinde saat 21.00'den itibaren yasak başlıyor.

KASIRGA NEDENİYLE 2 BİN 100 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Bölgede ayrıca kasırga nedeni ile 2 bin 100 uçuş iptal edilirken bölgeden geçecek uçakların başka hava koridorlarına yönlendirilmesi de hava trafiğini olumsuz etkiledi.

KASIRGANIN ZARARI YAKLAŞIK 60 MİLYAR DOLAR

Yetkililer kasırgadan kaynaklı ekonomik zararın 60 milyar doları bulabileceği ifade ediyor. ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta ortasına doğru etkilenen bölgeleri ziyareti planlanırken, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, “Ziyaret herhangi bir kurtarma veya yardım çalışmasına engel olmayacağından emin olunduktan sonra yapılacak" dedi.