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Kasırgadan 64 kedi ve köpeği kurtardı

Kasırgadan 64 kedi ve köpeği kurtardı
Kasırgadan 64 kedi ve köpeği kurtardı

ABD’de kamyon şoförü Tony Aslup, Florence Kasırgasından etkilenen 64 kedi ve köpeği kurtardı.

Kamyon şoförü Tony Aslup, ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini vuran kasırgadan etkilenen 64 kedi ve köpeği kurtararak okul otobüsüyle Alabama'ya götürdü. Tennessee eyaletinin Greenback şehrinden olan 51 yaşındaki Tony Aslup, okul otobüsüne binerek fırtınadan etkilenen hayvanları kurtarmak için yola çıktı. Otobüsün içindeki koltukları sökerek hayvanlara yer açan Aslup, otobüsün dışına 'Acil Hayvan Kurtarma Barınağı' yazısını yazdı. Bir hafta içinde Güney Carolina'da Florence kasırgasının vurduğu bölgelerden 11 kedi ve 53 köpeği kurtaran Aslup, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.  

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