ABD’ye doğru harekete geçen Matthew kasırgası nedeniyle ülkenin Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. ABD’nin yoğun önlemlerin aldığı kasırga Haiti’de ise felakete yol açtı. Kasırganın vurduğu Haiti’de ise ölü sayısı 283 olarak açıklandı. Kasırganın felakete yol açtığı Haiti’de bazı bölgelere ulaşılamazken hayatta kalanlar ise gıda sıkıntısı çekiyor. Ülkenin Roche-a-Bateau kasabasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bir kısmının güney kıyı kesimlerinde bulunan kasabalarda yaşanırken, hayatını kaybeden vatandaşların ise ağaçların devrilmesi, enkaz parçalarının uçması ve nehirlerin taşması sonucu meydana hayatını kaybetti. Ülkeyi vuran kasırga nedeniyle Les Cayes kasabasından Tiburon kasabasına kadar tüm güney kıyı yıkıma uğradı. Haiti’nin Sud bölgesinde 29 bin ev harap olurken, 20 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Jeremie kasabasında ise neredeyse evlerin tamamı yerle bir olurken, kasabadaki yapıların yüzde 80’i kullanılamaz hale geldi. Haiti İçişleri Bakanı Francois Anick Joseph ise ölü sayısının artabileceğini dile getirdi.

Salı günü Dominik Cumhuriyeti’nde etkili olan kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti. Matthew Kasırgasının, 2012 yılında ABD’de meydana gelen ve 147 kişinin ölümü ile sonuçlanan Sandy Kasırgasından daha etkili olduğu ifade edildi. 2005 yılında ABD’de etkili olan Katrina Kasırgasında ise bin 800 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkeyi 2015 yılının Ekim ayında vuran Joaquin Kasırgasında ise 34 kişi hayatını kaybetmişti.

