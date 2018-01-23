Kasiyer kafeye giden müşterileri böyle dolandırdı

13 Ocak’ta Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat eden iki kişi bankamatikten bilgileri dışında kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiği ihbarında bulundu. Vatandaşların ekstrelerini inceleyen Siber polis, mağdurların son alışveriş yaptığı Selçuklu İlçesindeki kafeye baskın yaptı. İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve pos cihazlarını incelemeye alan polis, kasiyer 20 yaşındaki Gülsün Y. müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiği tespit etti. Gözaltına alınan kasiyerin üzerinde, kopyalanan 9 kredi kartının slipi bulundu.

Güzelliği ile dikkat çeken kasiyer suçunu itiraf etti

Kasiyerin cep telefonunda ise bankamatiklerden parayı çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İ.’nin kartı nasıl kopyalayacağını anlattığı video ele geçirildi. Suçunu itiraf eden kadın kasiyer işletme müdürü Ali A. ile ortak dolandırıcılık yaptıklarını ileri sürerek diğer çete üyelerinin isimlerini de deşifre etti. Kadının ifadesinden yola çıkan polis, kafe müdürü Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Konya’ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesinde saklanan Abdil D.’y, gözaltına aldı. Abdil D’nin menfeze sakladığı çanta içinde kopyalanan dolandırılan kişilerin kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, bankamatik aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi. Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.’nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesinde hakim karşısında çıkarılan ve güzelliği ile dikkat çeken kasiyer Gülsün Y.’nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

Çağrı Yıldız - Davut Has