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Kasiyerin cep telefonunu yüzüne gülerek böyle çaldı

Tuzla’da bir fırına müşteri gibi gelen hırsız, ekmek aldığı poşeti kasiyerin masasına koyarak kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızın cep telefonunu çalarken kasiyere gülmesi dikkat çekti.

Kasiyerin cep telefonunu yüzüne gülerek böyle çaldı

24 Mayıs 2018 09:56
Kasiyerin cep telefonunu yüzüne gülerek böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 19.45 sıralarında Tuzla’da bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir şahıs müşteri gibi fırına girdi. Dakikalarca fırında oyalanan hırsız, müşteriler nedeniyle yoğun olan kasiyerin cep telefonunun masada durdurduğunu fark etti.

Reyondan bir ekmek alan hırsız ardından kasaya yönelerek ödeme yapmak istedi. O esnada elindeki poşeti telefonun üstüne koyan hırsız, kasiyerin gözü önünde cep telefonunu çaldı. Telefonu çalan hırsız ardından aldığı ekmekle birlikte fırından çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Yüzüne gülerek cep telefonunu çaldı 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yoğun olan fırında kasiyer ekmek alan müşterilerin ödemelerini alıyor. Siyah giyinimli erkek şahıs ise etrafı gözetliyor. Masada duran cep telefonunu fark eden hırsız ardından içerde oyalanmaya başlıyor. Müşterilerin azalmasından sonra sırası gelen hırsız, kasiyere yaklaşarak para uzatıyor. O esnada elindeki ekmek poşetini masaya bırakan hırsız, cep telefonunu çalıyor. Ekmeklerini alan hırsız ardından kayıplara karışıyor. Hırsızın kasiyerin yüzüne gülerek telefonu çalması ise dikkat çekiyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


Doğan Can Cesur

 

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