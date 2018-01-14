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Kasiyerin gözünden kaçan ‘tırnakçı’ kameraya yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir bakkalda, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Kasiyerin gözünden kaçan tırnakçı kameraya yakalandı

14 Ocak 2018 11:34
Kasiyerin gözünden kaçan ‘tırnakçı’ kameraya yakalandı - Tıkla İzle

Olay, 9 Ocak Salı günü saat 18.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yukarı Kirazca Mahallesi’nde bulunan bir bakkala giren bir şüpheli, alışveriş yaptığı bakkalda bulunan kasiyeri ‘tırnakçılık’ olarak yöntemiyle dolandırdı. Alışveriş yapan dolandırıcı yaptığı 15 TL’lik alışveriş karşılığında kasiyere 100 TL uzattı. Kasiyerle konuşarak kafasını karıştırmaya çalışan hırsız verdiği 100 TL’yi geri isteyerek bozuk para vereceğini belirtti. Kasiyerden 100 TL’yi geri alan hırsız el çabukluğu ile parayı cebine koyarken kafasını karıştırdığı kasiyerden bu kez geri aldığı paranın üstünü istedi. Kasiyerin kendisine vermiş olduğu paranın bir kısmını ve daha önceden bakkala gelerek başka bir müşteri tarafından masanın üstüne bırakılan 20 TL’yi de kasiyere uzatan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi almış olduğu ürünler ve çalmış olduğu paralar ile birlikte marketi terk etti.

“Şüphelinin peşinden koştu”

Durumdan şüphelenerek kasadaki paraları sayan kasiyer ise kasada bir miktar paranın eksik olduğunu gördü. Şüphelinin peşinden koşarak bakkalın dışına çıkan kasiyer, şüphelinin kayıplara karıştığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan kasiyer durumu polis ekiplerine bildirdi. İşyerine gelen ekipler, güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Burak Can Tokyürek

 

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