Kasiyerlerin dikkatsizliğinden faydalandı, dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde aynı gün içerisinde iki farklı petrol istasyonuna giderek 10'ar TL tutarında alışveriş yapan kimliği belirsiz şahsın kasiyerleri dolandırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Para vermeden para üstü aldı

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği şahsın ilk hedefi İstanbul Caddesi üzerindeki bir petrol istasyonu oldu. Burada alışveriş yapan kimliği belirsiz şahıs, cebinden 100 TL'lik banknotu çıkararak kasiyere uzattı.

Uzattığı parayı vermeden tekrar alarak cebine koyduğu gözlenen şahıs, başka şeyler alıyormuş gibi yaparak kasiyeri bir süre oyaladı.

Şahıs, sakız ve benzeri şeyler aldıktan sonra, ikinci yaptığı alışverişe karşılık bozuk paralarla ödeme yapıyor. Kasiyerden ilk yaptığı 10 TL'lik alışveriş karşılığında 100 TL ödediğini savunan şüpheli, 90 TL para üstü alarak marketten ayrılıyor.

Aynı yöntemle ikinci dolandırıcılık

Aynı yöntemle Çünür Mahallesi'ndeki başka bir petrol istasyonuna giden şahıs yine aynı şekilde alışveriş yaparak, 100 TL tutarında bir dolandırıcılık olayına daha imza atıyor. Şahıs daha sonra petrol istasyonundan ayrılıyor. Ancak yaşananlar bir süre sonra incelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkıyor.

Öte yandan, işletme yetkililerinin konuyla ilgili şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma başlattığı öğrenildi.