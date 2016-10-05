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Kasksız yolcu motosiklet kazasında öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


05 Ekim 2016 12:25

Edinilen bilgilere göre, Acıpayam’dan Karaismailler Mahallesi istikametine giden Ramazan Tuğran (37) idaresindeki 20 P 2334 plakalı motosiklet, Alcı Mahallesi Gutca mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün arkasında bulanan ve kasksız bir şekilde yola çıkan 40 yaşındaki Ali Kızıl ile kaskı bulunan sürücü Ramazan Tuğran yaralandı. 

112 acil ekipleri tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Ali Kızıl tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.
Ramazan Tuğran, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ 

Etiketler: motosiklet kazası


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