Edinilen bilgilere göre, Acıpayam’dan Karaismailler Mahallesi istikametine giden Ramazan Tuğran (37) idaresindeki 20 P 2334 plakalı motosiklet, Alcı Mahallesi Gutca mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün arkasında bulanan ve kasksız bir şekilde yola çıkan 40 yaşındaki Ali Kızıl ile kaskı bulunan sürücü Ramazan Tuğran yaralandı.

112 acil ekipleri tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Ali Kızıl tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Tuğran, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ