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Kaşla göz arasında bebek arabasındaki çantayı çaldılar

Şişli’de bir mağazaya giren bebekli 2 kadın, hırsızların kurbanı oldu. Mağazada eşya baktıkları esnada içerideki 2 hırsız, içerisinde cep telefonu ve cüzdan olan çantayı bebek arabasından çalarak kayıplara karıştı.

Kaşla göz arasında bebek arabasındaki çantayı çaldılar

31 Temmuz 2017 09:29
Kaşla göz arasında bebek arabasındaki çantayı çaldılar - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, 21 Temmuz Cuma günü Şişli Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bebekli 2 kadın mağazaya gelerek alışveriş yapmak istedi. Kadınlar mağazayı gezdiği esnada onları gözünü kestiren 2 hırsız, kadınları takip etmeye başladı. Reyonların arasında dolaştıkları esnada duran kadınlar,eşyalara bakarken hırsızlar geçti. Hırsızların biri reyonun arasında eğilerek eşya bakıyormuş gibi yaparken işbirlikçisi de etrafı gözetledi. Ardından hırsızlar bebek arabasındaki içerisinde para ve cep telefonu olan çantayı çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında güpegündüz çantayı böyle çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bebek arabasıyla mağaza gelen 2 kadın reyon arasında eşya bakıyor. Kadınların eşya bakmasını fırsat bilen hırsızlardan biri etrafı kolaçan ediyor. Diğer ise arabaya yoklayarak çantayı almaya çalışıyor. Kadınlar başka yöne baktıkları esnada hırsız çantayı alarak hızla kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri belirlenen 2 hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur

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Etiketler: bebek arabası, çanta, Şişli


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