Kaşla göz arasında tezgahın altından telefonu çaldı

Olay, önceki gün 15.00 sularında Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerindeki bir telefon mağazasında meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, müşteri kılığında cep telefonu mağazasına giren 20 yaşlarındaki şahıs, dükkanda buluna çırağa sorular sormaya başladı. Dükkan sahibini beklediğini söyleyen şahıs oturup, oyalanmaya başladı. Çırağın bilgisayara daldığını gören şahıs, tezgah üzerindeki etiketlerle uğraşmaya başladı. Bu sırada tezgahın hemen altında buluna 600 lira değerindeki cep telefonunu gören şahıs, buna yoğunlaştı. Çırağın kendisine bakmadığından emin olan şahıs, tezgahın altındaki telefonu el çabukluğuyla alarak cebine koydu. Telefonu çalan şahıs, ardından da hiçbir şey yokmuş gibi dükkandan ayrıldı.

Olaydan bir gün sonra cep telefonun kaybolduğu anlayan iş yeri sahibi Resul Çakır, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Telefonun çalındığını anlayan Çakır’ın durumu polise bildirilmesinin ardından görüntüler polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden şahıs yakaladı.

“Polisimizi daha çok görmek istiyoruz”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan işyeri sahibi Çakır, 7 senedir esnaflık yaptığını ve böyle olayların yaşanmamasını istediklerini belirterek, “Bir gün önce acilen işim çıktığı için dükkanda elemanı bırakarak çıktım. Eleman dükkandayken bir şahıs gelip telefonu alıp gitmiş. Ben bir gün sonra fark ettim telefonun olmadığını. Kameraları inceleyince telefonu çocuğun alıp gittiğini gördüm. Karakola gidip şikayetçi oldum. Sağ olsunlar güven timleri yakalamış hırsızı zaten. İstemiyoruz burada hırsızlık, kapkaç olsun. Güven timleri yeterince geziyor ama yine de bu olaylar oluyor. Bu sokaklarda daha fazla polisimizi görmek istiyoruz. Telefon 600 TL civarında bir değerdeydi” dedi.

Ejder Ediz Işık