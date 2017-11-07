Diğer
Kategoriler

Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın

Özellikle bayanlar için kaşların yüz hattında oldukça önemli yere sahip olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, kaşların sürekli ovuşturulmaması gerektiğini söyledi.

Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın

07 Kasım 2017 11:40

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar. Kaş dökülmesi farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabilmektedir” dedi.

En sık görülen kaş dökülmesinin şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Buna halk arasında kaş küsmesi denir, kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir. Kaş dökülmesinin nedenleri şunlar olabilir; stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı ve ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir. Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor” diye konuştu.

“3D kıl tekniği ile dökülen kaşlar yerine kalıcı kaşlar”

Kaş dökülmesinin altında yatan sağlık sorununun tedavi edildikten sonra kaşların eski görünümüne kavuşabildiğini kaydeden Dr. Ertek, “Eğer kısa süre içerisinde kaşlarınızın şeklini etkileyecek kadar dökülme yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Ayrıca dökülen kaşları dert etmeyin. Microblading 3D Kıl Tekniğiyle dökülen kaşlarınızın yerine kalıcı kaşlara kavuşmanız mümkün olabiliyor. Bu uygulama ile doğal görünümlü kaşlara sahip olabilirsiniz. Bu yöntem kaşlarının görünümünü güzelleştirmek ve yüz estetiğine önem veren herkes için idealdir” ifadelerini kaydetti.

Etiketler: kaş, ovuşturma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç