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Kaspersky Lab çalışanı vatan hainliğinden tutuklandı

Kaspersky Lab’daki siber soruşturma sorumlusu Ruslan Stoyanov, vatan hainliği suçlamasıyla tutuklandı.

Kaspersky Lab çalışanı vatan hainliğinden tutuklandı

01 Şubat 2017 13:33

Rus Devlet Güvenlik Servisi( FSB) tarafından Rus sanal güvenlik firması Kaspersky Lab’daki siber soruşturma sorumlusu Ruslan Stoyanov, vatan hainliği suçlamasıyla tutuklandı. 1997 yılında kurulan Kaspersky Lab Rusya merkezli bir güvenlik şirketi. Bilgisayar ve internet güvenliği üzerine çözümler sunan Kaspersky Lab’daki araştırmalar devam ediyor. Stoyanov’un daha önce çalışmış olduğu yerler arasında 2000’li yıllarda görev yaptığı Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Siber Suçlar Birimi de bulunuyor.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya’yı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı. İddialara göre Ruslar, hacklemeler yaparak Donald Trump’ın başkan seçilmesini sağlamışlardı. Rusya ise iddiaları şimdiye kadar reddetti.

Uzun bir süredir İnternet ve Rus güvenlik servisleri hakkında araştırmalar yapan bir isim olan Andrei Soldatov, Kaspersky yöneticisinin tutuklanmasını “daha önce benzeri yaşanmamış bir olay” olarak tanımladı.

Etiketler: Kaspersky Lab


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