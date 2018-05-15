Kaspersky Lab veri işleme tesislerini Rusya’dan İsviçre’ye taşıyor

Kaspersky Lab, Global Şeffaflık Girişimi’nin bir parçası olarak bazı temel süreçlerini Rusya’dan İsviçre’ye taşımak için altyapısını yenilediğini açıkladı. Yapılan açıklamada; Ekim 2017’de duyurulan Global Şeffaflık Girişimi, şirketin ürünlerinin güvenilir ve sağlam olmasını sağlama yönünde kararlılık oluşturuldu. Bu doğrultuda 2019’un sonunda Zürih’te yeni bir veri merkezi açacak. Bu tesiste ilk etapta Avrupa, Kuzey Amerika, Singapur, Avustralya, Japonya ve Güney Kore’deki kullanıcıların bilgileri saklanıp işleneceği bildirilirken, bu ülkeleri daha sonra başkaları da takip edecek. Bu bilgiler kullanıcılar tarafından gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSB) ile paylaşılacak.

Yazılım üretiminin taşınması

Şirket, kaynak kodundan kullanıma hazır yazılım üretmekte kullanılan bir grup programlama aracı olan ‘yazılım sürümü taşıyıcısını’ Zürih’e getirecek. 2018 sonundan önce, Kaspersky Lab ürünleri ve tehdit tespit kuralları veri tabanları (AV veri tabanları) İsviçre’de üretilip ve dijital imzayla imzalandıktan sonra tüm dünyadaki müşterilere dağıtılacak. Bu taşınma sayesinde yeni üretilen yazılımların tümü bağımsız bir kurum tarafından onaylanabilecek ve müşterilerin aldığı yazılım sürümleri ve güncellemelerin denetlemeye tabi olan kaynak koduyla aynı olduğu gösterilebilecek.

İlk Şeffaflık Merkezinin kurulması

Kaspersky Lab ürünlerinin ve yazılım güncellemelerinin kaynak kodları, bu yıl İsviçre’de açılması planlanan Şeffaflık Merkezinde sorumlu paydaşların incelemesine açık olacak. Bu yaklaşım sayesinde şirket ürünlerinin her nesilde yalnızca müşterileri siber tehditlerden korumak amacıyla üretilip kullanıldığı gösterilecek.

Bağımsız gözetim ve inceleme

Ayrıca şirket; veri depolama ve işleme, yazılım üretimi ve kaynak kodlarının, teknik yazılım inceleme yapabilen bir üçüncü parti tarafından bağımsız bir şekilde denetlenmesini sağlayacak. Siber güvenlik sektöründe şeffaflık ve güven evrensel birer gereksinim haline gelmesi nedeniyle şirket de sadece kendisi için değil katılmak isteyen diğer iş ortakları ve üyeler için de kâr amacı gütmeyen bir kurumun kurularak bu sorumluluğu almasını destekleyecek.

Yapılan bilgilendirmede şirket; bu yeni çalışmalarla, teorik olanlar da dahil tüm güven risklerine karşı BT altyapısının direncini büyük ölçüde geliştirmeyi ve hem mevcut hem de gelecekteki müşterileri ile genel kamuoyuna karşı şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

Çalışmaların taşınması ve şeffaflık merkezinin açılışı hakkında açıklama yapan Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky, "Bizimki gibi hızla değişen bir sektörde müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak zorundayız. Şeffaflık bu ihtiyaçlardan biri. İşte bu yüzden altyapımızı yeniden tasarlayıp veri işleme tesislerimizi İsviçre’ye taşıma kararı aldık. Bu çalışmanın siber güvenlik alanında global bir eğilim haline geleceğine ve güven politikalarının sektörün en temel gereksinimi olacağına inanıyoruz" dedi.

