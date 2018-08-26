Kastabala Antik Kenti’nde orman yangın

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Osmaniye’de bulunan Kastabala Antik Kenti’ndeki kalenin eteklerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Antik kent görevlilerince yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler karadan, Adana Bölge Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterlerinin ise havadan müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangının tarihi eserlere zarar vermediğini belirterek, "Kastabala ören yerinde kalenin arka kısımlarında başlayan yangını ilk haber aldığımız andan itibaren hemen Orman İşletme Bölge Müdürümüz ile irtibat kurup yangın söndürme uçağı ve helikopteri istedik. Osmaniye Orman İşletme Müdürümüz Kadirli Kaymakamımız ile de irtibat kurup gerekli önlemleri aldık. Ören yerine arkeologlarımızı da sevk ettik. Yangın kısa sürede söndürüldü" şeklinde konuştu.

Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren yaşantı yeri olan Kastabala Antik Kenti, Çukurova’nın Efes’i olarak biliniyor.

Selçuk Şavran