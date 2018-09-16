Kastamonu Belediyespor: 27 - Brühl Handball: 27

İlk maçı 31-19 üstünlükle tamamlayan Kastamonu Belediyespor, aldığı bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

Salon: Kastamonu Atatürk

Hakemler: Marija Ilieva, Silvana Karbeska

Kastamonu Belediyespor: Anca Mihaela Rombescu 1, Olga Laıuk 7, Yasemin Güler, Elif Sıla Aydın 5, Ljubica Nenezic, Serpil İskenderoğlu 3, Fatmagül Sakızcan 1, Yulia Snopova 4, Sondes Hachana 2, Ceren Coşkun 1, Lenche Ilkova 3

Antrenör: Hakan Günal

Brühl Handball: Laura Ussia, Zerin Oezcelik 2, Fabienne Albrecht 1, Fabia Schlachter, Andrine Schnyder 1, Fabienne Tomasini, Sladana Dokovic, Rebecca Kündig 3, Louise Kathryn Fudge 2, Marina Schlachter 5, Fabiola Fatrizia Hestettler, Jennifer Murer 4, Kestin Kündig 9

Antrenör: Veronika Keller

İlk yarı: 11-11

İki dakika cezası alanlar: Sondes Hachana (Kastamonu Belediyespor), Louise Kathryn Fudge, Fabiola Fatrizia Hestettler, Jennifer Murer (Brühl Handball)

Sarı Kartlar: Yulia Snopova, Ceren Coşkun (Kastamonu Belediyespor), Zerin Oezcelik, Rebecca Kündig, Kestin Kündig (Brühl Handball)

Maçın ardından

“Eksikliklerimiz olmasına rağmen turu atlamasını bildik”

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “2 devrelik bir maç oynadık. Dün ilk devresini 12 farkla önde kapattık. Bugün rakibin maçı bırakmayacağını biliyorduk. Nitekim bırakmadılar dünkü maçın başında da söylemiştik bunu. Genç ve inatçı bir ekip, prestij meselesi yaptılar. Bizim takımımızda eksikler olmasına rağmen maçı hiç bırakmadık sonuna kadar mücadele ederek maçı bırakmadık. Kontrolü rakip takıma bıraktık genellikle. Bu düzeltmemiz gereken bir şey onu da sağlayacağız. Ben sadece şu cümle ile bitirmek istiyorum. Kastamonu'nun uluslararası bu hentbol takımıdır” dedi.

Brühl Handball Antrenörü Veronika Keller ise, “Yabancı takımın Hocası Dünkü maç çok uzun bir yolculuk sonrasında yorgunduk. Bugün toplantı da hep beraber konuşurken dedik ki kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ondan dolayı çıkın sahaya en iyi oyununuzu oynayın. Bugünkü takım oyunu benim oyunumdu. Dün benim takımım gibi oynamadılar. Ama bugün benim takımım gibi oynadılar” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu - Davut Has