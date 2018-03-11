Kastamonu Belediyespor, EHF Kupasında yarı finale yükseldi

Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda (EHF CUP) Romanya temsilcisi Zalau ile oynadığı çeyrek final rövanş mücadelesinde ilk karşılaşmada sahadan 29-28 mağlup ayrılmıştı. Kastamonu Belediyespor, rövanş karşılaşmasında Rumen ekibi Zalau'yu 27-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün olan taraf Kastamonu Belediyesi GSK, ilk devreyi 16-11 önde kapattı. İkinci yarıda Zalau farkı kapatmaya çalışsa da Kastamonu Belediyesi GSK, maçı 27-24 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor, bu turda Rumen ekibi Caraiova ile karşılaşacak. Yarı finalde ilk maçı 7-8 Nisanda Kastamonu'da, rövanşı ise 14-15 Nisan’da Romanya'da oynanacak.

İlk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan kaptan Serpil İskenderoğlu, rövanşta yerini aldı ve takımını sırtlayan isim oldu. Serpil, attığı 7 golle galibiyette büyük rol oynadı. Kastamonu Belediyespor’da aynı şekilde kaleci Anca’da kurtardığı toplarla galibiyetin mimarlarından olurken, Anastasia, Elez ve Seric attıkları 4’er gol, Yasemin 3, Kotsina 2, Yeliz, Elif, Gomes de 1’er golle galibiyete katkı sağladı.

Kastamonu Belediyespor’u bu sezon hiç yalnız bırakmayan Kastamonulu hentbolseverler, Avrupa maçında da tribünleri hınca hınç doldurdu. Belediyesporlu oyuncuların oyundan düştüğü anlarda sahneye çıkan taraftarlar, ıslıkları ve tezahüratlarla Romanyalı oyuncuları baskı altında tutmayı başardı.

“Final sevinci yaşamak istiyoruz”

Zalau maçı galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Antrenör Hakan Günal, “Sezon başında koyduğumuz Şampiyonlar Ligi hedefini maalesef tutturamamıştık. EHF’ye kaldığımızda asıl hedefimizin Şampiyonlar Ligi olduğunu defalarca dile getirdik. Bunu da ispatlayabilmemiz için en azından yarı finale çıkmamız gerekiyordu. Bunuda sağ olsun sporcu arkadaşlarım gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Gerçekten kolay değil şuanda yarı finale kalan takımlara baktığınızda hem ülke olarak hem nitelik olarak sporcusu sayısı fazlalığı açısından en düşük seviyede biziz ama sporcu kalitesi bakımından en yüksek olan biziz. Her şey nitelik değildir. Sporcu arkadaşlarımda bunu kanıtladılar. Belediye Başkanımız Tahsin Babaş’a, yönetim kurulu üyelerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Verdikleri desteklerden dolayı, umarım bu destekler dahada artar. Teşekkürlerimin en büyüğünü Kastamonu halkına ediyorum. Kendileri bizi inanılmaz şekilde desteklediler. İnanılmaz şekilde inandılar ve bizde bu inançlarını karşılıksız bırakmadık. Diğer Romen takımını yenip bir final sevinci yaşamak istiyoruz. Adım adım ilerlememiz lazım. Bu galibiyet aynı zamanda Çarşamba günü maçı yöneten Çetin, Ahmet ve Nedim hocalara gelsin. Onları buradan yad etmeden edemiyorum. Çünkü Türkiye içerisinde bizi 10 farkla yenecek hiçbir takım yok. Avrupa’da da bu çok zor bunu yaptığımız 14 maçta gösterdik. Umarım onlarda bir sonuç çıkartmıştır” diye konuştu.

“Bizim için çok büyük bir gurur oldu”

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, şunları söyledi:

“Hem kulübümüz hem Kastamonu hemde Türk Hentbolu için, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası Yarı Finali’nde oynama bizim için çok büyük bir gurur oldu. İnşallah yarı finalde de rakibimizi yenip final oynamak ilk hedefimiz.”

“Kastamonu’ya final büyüklüğünü yaşatacağız”

Kastamonu Belediyesi GSK Kulüp Başkanı Hüdaver Eski de, şunları kaydetti:

“Romanya’da ki ilk maçta kaptan olmadan oynadık. Kaptan olmayışı ciddi bir eksikti oradan bir sayı ile döndük. Zaten dünden bu güne tur atlayacağımızı düşünüyorduk. Deplasmanda 1 sayı ile yenildik çok büyük bir sayı değildi. Burada taraftar baskısı ile yeneceğimizi zaten biliyorduk. Bundan sonraki yarı finalde yine Romanya’dan bir takımla, fakat o takım bu takımdan biraz daha güçlü, kesin bir şey söylemek istemiyorum ama onları da yenip inşallah finale çıkacağız. Kastamonu’ya final büyüklüğünü yaşatacağız.”

Vedat Yunus İkizoğlu

