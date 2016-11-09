Salon: Kastamonu Atatürk
Hakemler: Sami Öncel, Taner Adıkdı
Kastamonu Belediyespor: Anca Rombesic, Yasemin Güler 4, Andrea Seric 2, Yeliz Yılmaz 6, Sıla Aydın 1, Serpil İskenderoğlu 7, Fatmagül Sakızcan 8, Sonja Bayjaktarovic, Anastasia Sinitsyna 3, Cumhuriye Hodzic, Ceren Demirçelen 8
Samsun Gençlikspor: Marija Sovic 2, Funda Baş 6, Vedanur Başer 4, Beyza Karaçam 4, Şeydanur Yolaçan 4, Milica Milosevic, Yağmur Çakır, Burçak Danacı 2, İlayda Çıtak, Burçin Taşkara 5, Ayşenur Kara, Melek Şen, Ayşegül Demirci
İlk yarı: 20-11
İki dakika cezası alanlar: Andrea Seric, Yasemin Güler, Yeliz Yılmaz, Fatmagül Sakızcan, Anastasia Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Funda Baş, Burçin Taşkara, Şeydanur Yolaçan, Vedanur Başer (Samsun Gençlikspor)
Sarı Kartlar: Andrea Seric, Yeliz Yılmaz, Fatmagül Sakızcan, Hakan Günal (Kastamonu Belediyespor), Ayşenur Kara, Marija Sovic, Yağmur Çakır, Mustafa Öz (Samsun Gençlikspor)