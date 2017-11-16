Kastamonu KOM ekiplerinden suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Taşköprü’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmanın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen ikametlere gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda evrak, bilgi, belge, dokümana el konulurken, 10 kişi de gözaltına alındı.

Suç örgütlerine yönelik yapıldığı iddia edilen operasyonda Ş.Ö., A.Ö., M.A.Ö., Ş.Ö., H.Ö., F.Ö., U.Ö., M.T., Z.S. ve R.Y. ikametlerinde gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların arasında asker ve memurların da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akif Doğan

