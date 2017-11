Kastamonu Tanıtım Günleri'nde 10 bin etli ekmek dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi, Kastamonu Tanıtım Günleri kapsamında Etli Ekmek Festivali düzenledi. Festival kapsamında Kastamonu yöresinin birbirinden özel yiyecekleri ve yöresel kıyafetlerini tanıtmak amacıyla çok sayıda stant açıldı. Kastamonu yöresine ait olan etli ekmeği kadınlar tek tek açıp sacda pişirdi. Etkinlik alanına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalin açılış kurdelesini kesen Başkan Altunay, kurulan stantları tek tek gezip, etkinliğe gelen vatandaşlara etli ekmek dağıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde vatandaşlara 10 bin etli ekmek dağıtılırken, festivalin 1 hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Kastamonu'nun meşhur etli ekmeğini bekliyoruz"

Kastamonu'nun meşhur etli ekmeğini beklediğini söyleyen Sinem Akalın, “Kastamonu'nun meşhur etli ekmeğini bekliyoruz burada. Memleketimize gidemiyoruz burada hasret giderelim dedik” dedi.

"Kastamonu günlerinin çok verimli olacağını umut ediyorum"

Festival hakkında bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Her ilin kendine has bir özelliği, güzelliği var. Dolayısıyla onlar da bugün ürünlerini, kıyafetlerini her şeyini buraya taşıdılar. Sultangazi'de Kastamonu günlerinde stantlarını açtılar. Şimdi baktığımda yabancısı olmadığım Kastamonu'ya sık sık gidip geldiğim için oranın ekmeğinden, oranın turşusuna kadar ama en önlemlisi sarımsağına kadar her şey vitrinlerde var. Bu bakımdan Kastamonulu hemşehrilerimizin yaşadığı bu Sultangazi'de yöresel ürünleri alabilme fırsatları bulabildikleri ve bütün hemşehrileri ile buluşturdukları için bu Kastamonu günlerinin çok verimli olacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bir hafta boyunca Kastamonu'yu tanıtacaklar"

“Başlattığımız günden beri yoğun bir ilgi görüyor” diyen Başkan Altunay, "Bugün günlerden Salı olmasına rağmen hafta arası böyle bir açılışa da ilk defa şahit oluyoruz. Bir miting havasında. Bütün hemşehrilerimiz buraya gelmiş, yetmedi başka illerden de burada insanlar görüyorum. Bu kardeşlik vesilesi, birlik vesilesi ve bir araya gelme arzusundan kaynaklanıyor. Biz bir yol aldık. Onun içini Kastamonulu hemşehrilerimiz doldurdular. Bu güzel stantlarla, o güzel kıyafetleri ve ürünleriyle bize bir hafta boyunca Kastamonu'yu tanıtacaklar” dedi.

Murat Horoz