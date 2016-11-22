Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu merkezli Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Samsun, Konya, İzmir, Bursa, Tokat, Trabzon, Manisa, Sakarya, Bitlis, Kayseri, Denizli ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 667 sayılı OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı bulunmaları sebebiyle kapatılan şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada toplam 80 şüpheli şahıs hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı çıktı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 32 şüpheli yakalanarak Kastamonu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan diğer şahıslara yönelik soruşturma ise devam ediyor.