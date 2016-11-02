Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak’tan Kastamonu’ya gelecek olan kimliği belirsiz kişilerin, ellerinde bulunan ve tarihi değeri olduğunu söyledikleri sahte altın sikkeler ile Kastamonu’da yaşayan bazı vatandaşları dolandıracakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Kısım Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 24 Ekim’de yapılan operasyonda T.K., O.B., S.K., İ.Ö., N.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar, ellerinde bulunan 13’ü sahte olmak üzere 28 adet altın sikke yakaladı.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık suçunu işleyen 5 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilirken, aynı suçtan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan T.K. isimli zanlı ise başka bir suçtan tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

