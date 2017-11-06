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Kastamonu'da 40 bin böcek ormanlara salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde orman zararlılarına karşı mücadele kapsamında Kastamonu'da 40 bin böcek ormanlara salındı.

Kastamonuda 40 bin böcek ormanlara salındı

06 Kasım 2017 14:21

Ormanlara zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele eden Orman ve Su İŞleri Bakanlığı, Kastamonu ve Sinop’un Boyabat ilçesinde ormanlarını zararlı kabuk böceğine karşı korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışma neticesinde Kastamonu’da 40 bin adet, Boyabat’ta ise 20 bin adet yırtıcı böcek üretilerek zararlı böceklerle mücadele maksadıyla bölgedeki ormanlara salındı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman zararlarına karşı kimyasal mücadele yöntemlerini tercih etmediklerini belirterek, bunun yerine biyolojik ve mekanik metotları uyguladıklarını kaydetti.

Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: “Mekanik ve biyoteknik mücadelesi çok mümkün olmayan bu zararlı ile kimyasal mücadele metotları ile baş etmek kısmen mümkün görünse de biz tabiata dost biyolojik mücadele stratejisi gereği bu metotları tercih etmiyoruz. Bunun yerine biyolojik ve mekanik metotları tercih ediyoruz. Bir zararlıyı yok etmeye çalışırken kimyasal kullanarak tabiattaki başka canlılara zarar vermek istemiyoruz. Bundan sonra da bu usulleri kullanmaya devam edeceğiz.” 

Vedat Yunus İkizoğlu

 

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