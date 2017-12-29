Diğer
Kategoriler

Kastamonu’da 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi

Kastamonu polisinin yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticareti, nakli, depolama faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 50 kilo 12 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Kastamonuda 50 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi

29 Aralık 2017 20:53

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda Araç ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde yetiştirip sattığı tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araç’ta gerçekleştirdiği operasyonda Narkotik arama köpeği ICE’ında katılımıyla şüpheli şahsın ikamet ve müştemilatında yapılan aramalarda toplam 50 kilo 12 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 57 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, “Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olup ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç