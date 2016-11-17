Edinilen bilgiye göre, Cide Hacıahmetli köyünde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine Hacıahmetli köyü yakınlarında defne yaprağı toplayan kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, üzerinde pasaport ya da kimlik bulunmadığı belirlen Afgan uyruklu 5 kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmenler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Kastamonu’ya gönderildiği öğrenildi.

Mehmet Salman

