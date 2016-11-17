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Kastamonu'da Afgan uyruklu 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da yasadışı yollarla ilçeye geldiği tespit edilen Afganistan uyruklu olan beş kişi yakalandı.


17 Kasım 2016 12:10

Edinilen bilgiye göre, Cide Hacıahmetli köyünde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine Hacıahmetli köyü yakınlarında defne yaprağı toplayan kişilere yönelik kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, üzerinde pasaport ya da kimlik bulunmadığı belirlen Afgan uyruklu 5 kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan göçmenler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Kastamonu’ya gönderildiği öğrenildi.

Mehmet Salman
 

Etiketler: kastamonu


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