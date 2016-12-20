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Kastamonu’da bir gecede 500 ton hamsi avlandı

Karadenizli balıkçılar, Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında bir gecede 500 ton hamsi avladı.


20 Aralık 2016 13:18

Yaklaşık 750 geminin demirlediği Cide ilçesinde Karadenizli balıkçılar, Cide açıklarında 500 ton hamsi avladı. Cide Limanı'na teknelerin sırayla yanaştığı Karadenizli balıkçılar, “Cide Limanı'na gelen teknelerin çoğunda hamsi var. Bugün öğle saatlerine kadar buradan bir gecede 500 ton civarında hamsi sevkiyatı yapıldı. Hamsinin bir kısmı tezgahlarda satışa sunuluyor, bir kısmı da soğuk hava depolarında depolanıyor” dediler.
Cide Limanı'nda avlanan 500 ton hamsi için denetime gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı kontrol memurları, balıkçı teknelerinde yaptıkları incelemede yasa dışı herhangi bir avlanmaya rastlamadıklarını ifade ederek, gün boyu Cide’de denetimlerde bulunduklarını ve tüm balıkçı gemileri ile avlanan balıkların avlanmaya uygun şekilde avlanıldığını kaydettiler. Ekipler, ayrıca gece boyunca ve sonraki günlerde denetimlerinin sıklaşarak devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, büyük yoğunluğun yaşandığı Cide Limanı'nda, balıkçı tekneleri nedeniyle kirlilik yaşandı. Cide ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, çok fazla hamsinin yakalandığını, bu yüzden kötü koku ve kirliliğin yaşandığını belirttiler.

Balıkçı tekneleri nedeniyle ilçede yaşanan kötü ve çevre kirliliğinin kendilerini de rahatsız ettiğini söyleyen Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, “Cide Limanı, balıkçı barınağı olarak geçiyor. Bu yüzden yetkimiz dışında bulunuyor. Konuyla ilgili sorumluluk ve yetki Cide Liman Başkanlığındadır” diye konuştu.
Ayrıca Cide’de çevreye verdikleri kirlilik ve kötü koku nedeniyle balıkçı tekneleri, vatandaşlara ücretsiz hamsi balığı dağıttı. 

Mehmet Salman

Etiketler: 500 ton hamsi, kastamonu


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