Diğer
Kategoriler

Kastamonu'da bir köy karantina altına alındı

Kastamonu'nun Hacı köyü ile çevresi, şap hastalığı nedeniyle karantina altına alındı.

Kastamonuda bir köy karantina altına alındı

12 Şubat 2018 19:09

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu merkeze bağlı Hacı köyünde bir hayvanda şap hastalığı tespit etmesi üzerine harekete geçen İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Hacı köy ile köye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan alanı karantina altına aldı. Karantina altına alınan alanda bulunan Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar süresiz kapatılarak, pazara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Daha önce de İnebolu ilçesinde bir koyunda çiçek hastalığının tespit edilmesi ve Çatalzeytin ilçesinde şap hastalığının ortaya çıkması üzerine bazı köyler karantina altına alınmıştı. 

Vedat Yunus İkizoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç