Kastamonu'da bir köy karantina altına alındı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu merkeze bağlı Hacı köyünde bir hayvanda şap hastalığı tespit etmesi üzerine harekete geçen İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Hacı köy ile köye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan alanı karantina altına aldı. Karantina altına alınan alanda bulunan Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar süresiz kapatılarak, pazara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Daha önce de İnebolu ilçesinde bir koyunda çiçek hastalığının tespit edilmesi ve Çatalzeytin ilçesinde şap hastalığının ortaya çıkması üzerine bazı köyler karantina altına alınmıştı.

Vedat Yunus İkizoğlu