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Kastamonu'da 'ByLock' kullanan öğretmen tutuklandı

Kastamonu'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra ihraç edilen öğretmenlere yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 öğretmenden 1’i tutuklandı.

Kastamonuda ByLock kullanan öğretmen tutuklandı

27 Ocak 2017 17:19

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yürütülen soruşturmada Hasan U., Barış Y., Murat E., Mustafa B. ve Sadık T. Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve FETÖ/PDY’nin şifreli iletişim aracı ByLock kullandığı tespit edilen Hasan U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Barış Y., Murat E., Mustafa B. ve Sadık T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: Bylock, kastamonu


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