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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev küle döndü

Kastamonu’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, 2 ev, 2 tarım aletleri garajı, 3 ahır, 5 bin TL nakit para, bir miktar ziynet eşyası yandı. 2 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.


04 Ekim 2016 17:08

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Ahlatçık köyünde Hidayet Karakaya’nın ikamet ettiği evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Evlerin ahşap bina olması nedeniyle yangın giderek büyüdü. Kontrol altına alınamayan yangında Hidayet Karakaya’ya ait 1 ev, 1 ahır, 1 tarım aletleri garajı, 5 bin TL nakit para, bir miktar ziynet eşyası yandı, 1 eşek ve 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Ekrem Karakaya’ya ait 1 ev, 1 ahır, Muzaffer Gönen’e ait 1 tarım aletleri garajı ile 1 ahır da yangında tamamen yanarak küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangında evlerini kaybeden aileler, gözyaşlarını tutamadı ve sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Ahlatçık köyünde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU 


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