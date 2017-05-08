Diğer
Kategoriler

Kastamonu'da D-100 karayoluna inek düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol kenarında otlayan ineklerden biri 4 metrelik duvardan D-100 karayoluna düştü. Yola düşen inek olay yerinde kesilerek telef olması önlendi.

Kastamonuda D-100 karayoluna inek düştü

08 Mayıs 2017 10:11
Kastamonu'da D-100 karayoluna inek düştü - Tıkla İzle

Olay, Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çetin adlı kişi hayvanlarını otlatmak amacıyla Ortalıca köyü D-100 karayolu yakınında bulunan alana bıraktı. Yeşil alana bırakılan ineklerden biri ise yol kenarında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından D-100 karayoluna düştü. Olayı gören vatandaşlar ise durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis trafik ekiplerince, kaza olmaması için yolda güvenlik önlemleri alınarak hayvanın sahibine haber verildi. Düşme sonucu ağır yaralanan inek, sahibinin izniyle olay yerine çağrılan kasap tarafından yol kenarında kesilerek telef olması önlendi.

Olay sonrası şaşkınlığını dile getiren vatandaşlardan biri ise "Vallahi, bu güne kadar Kastamonu’da 'Ayı çıkabilir, taş düşebilir' derlerdi. Şimdi gördük ki inek de düşebilir. İlk defa böyle bir şey oluyor. Adeta D-100 karayoluna gökten inek düştü" dedi. 

Sedat Ağacıkoğlu
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!