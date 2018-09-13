Kastamonu'da etkili olan dolu araçlara zarar verdi

Kastamonu'da merkez ile İhsangazi ve Araç ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı nedeniyle birçok aracın camları kırıldı, kaportalarında hasar oluştu. Dolu yağışında Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne ait ekip otoları da zarar gördü. Ayrıca evlerinde dolu yağışı nedeniyle duvarlarında zarar oluşurken, bazı evlerinde camları kırıldı. Dolu yağışıyla birlikte sağanak yağışında etkili olduğu Kastamonu'da ve ilçelerinde, bazı işyerlerini ve evleri su bastı. Şiddetli fırtınanın da yaşandığı Kastamonu'da, ağaçlarda devrildi. Dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken GSM şirketlerine ait vericilerde de zarar oluştu. İletişiminde güçlükle kurulduğu Kastamonu'da, dolu yağışıyla birlikte meydana gelen fırtına sonrası ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle şehirlerarası trafikte de ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Bazı vatandaşlar, Meteoroloji Müdürlüğünün dolu yağışı uyarısında da bulunmamasına tepki gösterdi. Bu yüzden Meteoroloji Müdürlüğünün telefonları kilitlendi.

Dolu yağışının yerini sağanak yağışa bırakması sonrası vatandaşlar, hasar gören araç, ev ve işyerlerine bakmak için sokaklara akın etti. İtfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Vedat Yunus İkizoğlu

