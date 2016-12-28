Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adı altında gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik 10 ilde Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., Ş.Ç., M.A., O.A. ve H.T., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen B.U. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanmış, 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Vedat Yunus İkizoğlu