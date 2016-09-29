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Kastamonu’da FETÖ soruşturmasında bir öğretmen tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


29 Eylül 2016 15:47

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan Harun Reşat Eski, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Harun Reşat Eski, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Harun Reşat Eski’nin, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığı ve Kastamonu Özlem Burma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yaptığı öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU 

Etiketler: Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı


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