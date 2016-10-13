Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar çeşitli meslek gruplarından 475 kişi gözaltına alındı. Bunlardan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 208 kişi tutuklandı, 207’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 60 kişi hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU