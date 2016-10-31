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Kastamonu’da hırsızlık şebekesi çökertildi

Kastamonu’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, son günlerde 5 motosiklet çalan hırsızlık şebekesi çökertildi.


31 Ekim 2016 15:38

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Samsun’dan Kastamonu’ya gelerek 5 farklı noktadan 5 adet motosiklet çalarak kayıplara karışan 5 kişilik hırsızlık şebekesini, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı. Yürüttüğü soruşturma sonrası kimliklerini tespit ettiği hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen Y.Y., M.K., Z.H., Y.Ç. ve S.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y., M.K. ve Z.H., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. ve S.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şebekesini, düzenlendiği bu operasyonla çökertmiş oldu. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU 


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