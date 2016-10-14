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Kastamonu'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da virajı alamayarak karşı şeride geçen pikap, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


14 Ekim 2016 15:28

Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolunda Tahsin Alaca (56) idaresindeki 06 FM 1035 plakalı pikap, Şenpazar’a bağlı Celalli köyü yol ayrımında yoldaki keskin viraj nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Rıza Yıldız yönetimindeki 37 FF 361 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler Rıza Yıldız ve Tahsin Alaca ile kamyonette yolcu olarak bulunan Emin Yıldız yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Emin Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Emin Yıldız’ın cenazesi, Şenpazar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

Mehmet Salman
 

Etiketler: kastamonu, trafik kazası


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