Diğer
Kategoriler

Kastamonu’da iki katlı ahşap bina yangında küle döndü

Kastamonu’da iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangında ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonuda iki katlı ahşap bina yangında küle döndü

10 Haziran 2018 02:17

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Karacaağaç Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Süleyman Cinci’ye ait iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine giden Daday Belediye İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine olay yerine Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Pınarbaşı ve Eflani Belediyelerine ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında, iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç