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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kastamonuda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

07 Mayıs 2018 21:31

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçe merkezinde Burak Gökgöz idaresindeki otomobil ile Ziya Odabaşı yönetimindeki 37 PA 934 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücüler Ziya Odabaşı (72) ve Burak Gökgöz ile aynı araçta bulunan Sevgi Gökgöz (23) ve 3 yaşındaki Mirasu Gökgöz yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ziya Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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